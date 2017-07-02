Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш назвал правильным свое решение отпустить капитана команды Криштиану Роналду домой к новорожденным детям.

Таким образом футболист не примет участия в матче Кубка конфедераций за третье место против мексиканцев.

«У него [Роналду] произошло событие в семье, которому мы все рады. Он был готов играть, но дети — это самое главное. А поскольку мы не попали в финал, то решили отпустить его к семье. Он самоотверженно сражался на турнире, и мы приняли в его отношении верное решение», — сказал Сантуш журналистам.

Говоря о предстоящем матче, тренер подчеркнул, что у его команды нет другого выхода, кроме как побеждать.

«Мы будем биться за нашу страну, все игроки настроены на успех», — подчеркнул он.

Матч между сборными Португалии и Мексики состоится 2 июля в Москве на стадионе «Спартак».