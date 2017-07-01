В субботу, 1 июля, бразильская полиция задержала одного из самых крупных торговцев кокаином в Латинской Америке Луиза Карлоса. Поймать его удалось лишь спустя 30 лет после начала поисков, которые осложнились тем, что Карлос поменял имя и сделал пластическую операцию на лице, сообщает агентство AFP.

Мужчину удалось задержать в городе Сорризу в центре Бразилии. К спецоперации были привлечены 150 сотрудников правоохранительных органов. Также удалось задержать его подельника и изъять предметы роскоши на сумму порядка $10 млн.

Наркоторговец ранее сменил имя и сделал серьезную пластическую операцию на лице, уточняется в сообщении.