Мужчину, который пытался изготовить взрывное устройство, задержали в городе Уэстон-сьюпер-Мэр на юго-западе Великобритании.

По данным полиции, инцидент носит «серьезный характер».

Как сообщает РЕН ТВ, в настоящее время в городе проходит полицейская операция. Оцеплены несколько улиц.

«Задержан 49-летний мужчина. Сейчас с ним проводится допрос», — сообщили в местной полиции.

На месте инцидента работают саперы, вооруженная полиция, пожарные и скорая.