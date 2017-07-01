Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) смогут запрещать или огранивать движение транспорта и пешеходов на охраняемых трассах. Текст документа опубликован в субботу, 1 июля, на официальном портале правовой информации.

Также, согласно тексту документа, сотрудники госохраны смогут безвозмездно использовать аэропорты, аэродромы, вертодромы, морские и речные порты, а также абсолютно безвозмездно получать обеспечение полетов и судовождения. Кроме того, в документе уточняется порядок применения сотрудниками ФСО физической силы, различных спецсредств и оружия.

Закон вводит и ряд ограничений. Так, сотрудники госохраны не смогут сообщать СМИ и в соцсетях о факте своей принадлежности к ФСО и публиковать фотографии или видеозаписи о себе и коллегах. Помимо этого, всех сотрудников обяжут проходить дактилоскопическую регистрацию.