Семь человек получили в субботу ранения в результате аварии на одном из развлекательных аттракционов в Чехии. ЧП произошло во время народных гуляний в селе Заечи на юго-востоке страны.

По информации спасательной службы Чехии, один из привезенных в Заечи передвижных аттракционов при эксплуатации сильно накренился. Люди, катавшиеся на нем, упали на землю со значительной высоты.

Пострадавших на вертолете и каретах скорой помощи доставили в больницы. Они получили различные травы, в том числе переломы. Полиция приступила к расследованию причин аварии.