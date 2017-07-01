Офицеры Центра по примирению в Сирии не подтверждают применение химоружия сирийской армией.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный дипломатический источник.

Собеседник агентства рассказал, что группа офицеров из Центра по примирению враждующих сторон вечером 1 июля работала в квартале Аль-Каббас, граничащем с населенным пунктом Айн-эт-Терм.

«Никакого «применения химического оружия» правительственными войсками из этого или соседних районов ими зафиксировано не было», — сообщил он.

Ранее ряд оппозиционных информационных интернет-порталов сообщил, что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков.

Командование сирийских войск опровергло заявление боевиков.