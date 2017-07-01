Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о военном положении, которые предполагают ведение территориальной обороны страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает «Федеральное агентство новостей».

«На территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, с учетом мер, применяемых в период действия военного положения, ведется территориальная оборона», — говорится в тексте.

Данный законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Владимиром Шамановым.

Ранее сообщалось, что Путин поручил Минобороны России рассмотреть возможность увеличения предельного возраста для военной службы в российской армии.