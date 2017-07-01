Президент РФ Владимир Путин внес поправки в закон о статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, касающиеся предоставления земельных участков.

Информация об этом размещена на портале правовой информации.

Закон предусматривает бесплатное выделение земельных участков государственной собственности «не менее чем 0,20 га в границах городских населенных пунктов и 0,40 га в границах сельских населенных пунктов и на землях иных категорий».

Землю можно использовать как под постройку жилья, так и для ведения подсобного или дачного хозяйства.