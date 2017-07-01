Российская сторона собрала неопровержимые доказательства использования террористами в Сирии иностранного вооружения.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный дипломатический источник.

«Были собраны неопровержимые доказательства того, что террористами используется иностранное вооружение и боеприпасы: сфотографированы осколки боеприпасов иностранного производства с серийными номерами», — сказал собеседник агентства.

По его словам, российские офицеры из Центра примирения враждующих сторон зафиксировали в субботу 48 минометных обстрелов квартала Аль-Каббас в восточном пригороде Дамаска со стороны позиций незаконных вооруженных формирований в Айн-эт-Терме и Джобаре.