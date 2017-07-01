В субботу, 1 июля, автомобиль BMW сбил шестилетнего мальчика на юго-западе Москвы. Инцидент произошел около 16:40 возле дома 6 по улице Гарибальди, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Ребенок 2011 года рождения был госпитализирован.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — цитирует агентство сотрудника пресс-службы.

Ранее широкий общественный резонанс получила история с шестилетним мальчиком, сбитом во дворе жилого дома в Балашихе. После инцидента экспертиза постановила, что ребенок был якобы пьян.