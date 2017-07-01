Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) решила позволить спортсменам, выступающим под нейтральным флагом на чемпионате мира в Лондоне, взять с собой сопровождающего.

Решение ИААФ о допуске одного сопровождающего для спортсменов в нейтральном статусе поможет россиянам более качественно выступить на соревнованиях. Такое мнение высказал вице-премьер России Виталий Мутко.

«Это, конечно, облегчит задачу нашим легкоатлетам. Спортсмен не может быть один на соревнованиях, ему нужен тренер. Хоть что-то в перерыве спросить, подойти», — сказал Мутко.

При этом он отметил, что международным организациям пора прекратить отстранять российских спортсменов.

«Уже пора с отстранением заканчивать, все-таки наши атлеты проверяются, контролируются. Что хотят от ребят? Наказывайте тех, кто виноват в приеме допинга, причем здесь чистые спортсмены?» — добавил он.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) было приостановлено в ноябре 2015 года после расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Однако ИААФ приняла решение разрешить российским спортсменам, соответствующим ее требованиям и критериям, выступать под нейтральным флагом.

Допуск к турниру в Лондоне уже получили 23 отечественных легкоатлета, среди которых лидеры команды Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Анжелика Сидорова. Чемпионат мира по легкой атлетике состоится в столице Великобритании с 4 по 13 августа 2017 года.