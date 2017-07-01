Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение территории свободного порта Владивосток. Это следует из документа, размещенного в субботу на портале правовой информации.

Согласно новому закону, к территории свободного порта Владивосток также отнесен Углегорский городской округ Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что инициируется расширение действия режима свободного порта Владивосток на некоторые районы Хабаровского края, Камчатки и Сахалина.

Всего с момента создания резидентами свободного порта Владивосток стали более 160 компаний. Общий объем привлеченных инвестиций составил около 170 млрд рублей. Здесь предполагается создать более 20 тыс. рабочих мест.

Для удобства иностранных туристов, а также инвесторов 1 марта Совет Федерации одобрил закон, позволяющий оформлять электронные визы иностранным гражданам для въезда в свободный порт Владивосток.

Согласно принятому закону, иностранцы могут попасть на территорию Приморья, Хабаровского края, Сахалинской области, Чукотки и Камчатки с предварительно оформленной электронной визой. Она будет действовать в течение 30 дней с момента оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток.

Анкету на получение визы рассмотрят в течение четырех дней. Она будет выдаваться без взимания консульского сбора, то есть будет бесплатной.