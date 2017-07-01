Известный фотожурналист Игорь Потемкин скоропостижно скончался в возрасте 77 лет в Санкт-Петербурге, сообщает «Газета.ру».

Потемкин долгое время работал в «Ленинградской правде», «Интерпрессе» и сотрудничал с изданием «Час пик». В 2014 году фотожурналист получил премию «Золотое перо» за вклад в развитие журналистики.

Ежегодно Потемкин устраивал встречи фотокорреспондентов из Санкт-Петербурга «Потемкинская лестница». В этом году 5 мая это мероприятие состоялось в 27-й раз.

Причина смерти журналиста на данный момент не известна. Время и место похорон объявят позже.