Основатель разоблачительного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж прокомментировал появившиеся в Интернете призывы пользователей и некоторых журналистов убить его.

Ассанж опубликовал в Twitter сообщения, используя хэштег #tolerantliberal (толерантность либералов. — Известия), а также постер статьи американского издания The Washington Times, заголовок которого гласит «Assassinate Assange» (убить Ассанжа).

Помимо этого, редактор WikiLeaks опубликовал еще несколько десятков твитов с призывами к его устранению.

«Есть еще тысячи (сообщений с призывом) убить, покалечить, взорвать, похитить, посадить в тюрьму меня и других наших сотрудников, за наши попытки обучить людей», — написал Ассанж.

Он подчеркнул, что либералы перестали придерживаться истинных либеральных взглядов.

«Что я могу сказать?... Либералы больше не либералы. Они легли в постель с худшими пороками государственной жесткости и любви к цензуре и смерти», — отметил Ассанж.

...what can I say? Liberals ain't liberal. They've fallen into bed with the worst elements of state hardpower & love censorship and death.