Армия Сирии официально опровергла обвинения в химической атаке на боевиков в одном из пригородов Дамаска. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении для СМИ.

Накануне оппозиционные Башару Асаду интернет-СМИ опубликовали информацию о том, что якобы в результате использования сирийскими военными хлора получили отравление 30 боевиков.

«Сообщения, которые распространили некоторые интернет-порталы, принадлежащие террористам, о применении сирийской армией газа хлор в Айн-эт-Терме против террористов так называемого «Фейлак ар-Рахман», являются лживыми и не соответствуют действительности», — цитирует «РИА Новости» сообщение командования армии САР.

В апреле оппоненты сирийского президента обвинили его в применении химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. В ответ власти страны заявили, что никогда не использовали химоружие.