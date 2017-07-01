В британской газете Daily Mail считают, что экипировка российского солдата будущего очень похожа на форму штурмовика из фильма «Звездные войны».

Издание сравнило фотографии новейшей экипировки и бойца армии клонов.

Ранее экипировка будущего была представлена на выставке в Москве. Как отмечает «РИА Новости», разработка состоит из титанового экзоскелета, который повысит выносливость солдата и его физическую силу, камуфляжной формы, которая может подстраиваться под погодные условия, а также бронированного шлема, оснащенного фонариком и прибором ночного видения. Отмечается, что в сапоги будет вмонтирован датчик мин, а шлем сможет проецировать солдату информацию о его здоровье и ситуации на поле боя. Комплект разработан в НИИ точного машиностроения.