Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий офшорным организациям приватизировать государственное и муниципальное имущество.

«Вносится изменение в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», согласно которому покупателями приватизируемого государственного и муниципального имущества (акций акционерных обществ, объектов недвижимого имущества, земельных участков) не могут являться офшорные компании», — говорится в документе.

Также приватизировать госимущество не смогут россияне, которые связаны с офшорными компаниями.

Закон предусматривает запрет для офшорных организаций совершать сделки по приобретению хозяйственных обществ и имущества, которые имеют стратегическое значение для безопасности России.