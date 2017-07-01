Неизвестные преступники открыли огонь по посетителям бара в Мексике, убив как минимум троих.

Об этом заявила полиция штата Чиуауа, где произошло преступление.

Согласно информации правоохранительных органов, злоумышленники открыли огонь по охране и посетителям, кроме того, смертельно ранив сотрудницу полиции, которая попыталась вмешаться, сообщает ТАСС.

Штат считается одним из самых опасных мест в мире из-за постоянных разборок наркокартелей.