Солиста группы «Дельфин» Андрея Лысикова не пустили в Украину из-за посещения Крыма. Об этом солист сообщил на странице в соцсети Facebook.

«Я был в Крыму и меня не пустили в Киев. Есть такой закон и он выполнен. Это все», — написал Лысиков.

Группа должна выступить сегодня в Киеве на фестивале Atlas Weekend. Уточняется, что других участников коллектива пропустили через границу, и вероятно, выступление группы пройдет без солиста.

«Все остальные участники группы благополучно пересекли границу. Они готовы сыграть концерт, на котором меня не будет. В 22:20 на West Stage концерт состоится. Я очень хочу быть сегодня на сцене с моими друзьями. Но будьте с ними вы. Спасибо», - написал Андрей Лысиков.