Российский нападающий Евгений Дадонов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида». Об этом сообщили на официальном сайте команды.

Соглашение с 28-летним хоккеистом петербургского СКА рассчитано на три года.

«Мы очень рады приветствовать Евгения у нас. Он талантливый нападающий, который хорошо впишется в наш основной состав. Мы рады, что он решил продолжить карьеру здесь», — сказал генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Таллон.

Евгений Дадонов с 2014 года играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне нападающий провел 53 матча и забросил 30 шайб. Также на счету Дадонова 36 результативных передач.

«Флорида» завершила сезон-2016/17 на 13-м месте в таблице Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф.

Из российских хоккеистов за «Флориду» выступал легендарный нападающий Павел Буре.