Полицейские США, исполняя свои обязанности, за полгода застрелили 492 человека.

Об этом рассказала в субботу, 1 июля, газета The Washington Post.

«В течение первых шести месяцев этого года полицейские застрелили 492 человека, что почти совпадает с показателем за аналогичный период за два прошлых года», — цитирует статью ТАСС.

Отмечается, что большинство убитых были вооружены, а количество безоружных застреленных в сравнении с прошлым годом даже немного снизилось — с 37 до 24.

При этом каждый четвертый застреленный оказался психически больным.

Общая же тенденция остается прежней, и к концу года показатель застреленных приблизится к тысяче человек.