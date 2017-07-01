Министерство экологии и природных ресурсов Украины проведет в Донецкой и Луганской областях инвентаризацию объектов, которые несут потенциальную экологическую и техногенную угрозу. Об этом сообщил глава ведомства Остап Семерак.

«Минприроды уже договорилось с ОБСЕ и начало проект по инвентаризации объектов, несущих экологическую и техногенную угрозу на территории Донецкой и Луганской областей», — об этом Семерак написал на своей странице в соцсети Facebook.

Глава минэкологии добавил, что состояние и качество воды являются главной проблемой.

«Из 113 водозаборов подземных вод около полусотни — загрязненные. Упускаю сейчас риски, вызванные остановкой шахт, наличие хвостохранилищ, отвалов, заполненных токсичными отходами горнодобывающей промышленности», — отметил Семерак.

На данный момент, по словам Семерака, донецкая администрация запускает автоматизированную систему мониторинга распространения загрязнения.

Ранее Киев в совместном центре по контролю и координации прекращения огня заявил, что в городе Торецке жители получают воду только два часа в сутки.