Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о взаимодействии Банка России (ЦБ) с другими банками через онлайн-кабинет, об этом сообщается на портале правовой информации.

Теперь банковские учреждения смогут создать на официальном сайте ЦБ личный кабинет, с помощью которого появится возможность обмениваться с регулятором документами и другими данными. Так банки смогут получать в электронной форме запросы, предписания и требования ЦБ, а также предоставлять отчеты и сведения о своей деятельности.

Подобное нововведение призвано ускорить и упростить доставку документов, устранить проблемы, связанные с территориальной удаленностью банков от Центробанка.

При этом порядок взаимодействия должен установить сам ЦБ.