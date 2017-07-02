История в датах: 2 июля
В ночь на 2 июля в Германии произошла катастрофа над Боденским озером — в результате ошибки диспетчерской службы в небе столкнулись грузовой «Боинг» компании DHL и пассажирский Ту-154 «Башкирских авиалиний». Погиб 71 человек, среди них 52 ребенка, находившиеся на борту Ту-154. На фото: немецкие эксперты осматривают обломки хвостовой части самолета
2 июля 1860 года в бухте Золотой Рог по приказу генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева-Апостола был заложен военный пост, получивший название Владивосток. На фото: вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке в 2015 году
2 июля 1900 года состоялся первый полет дирижабля «Цеппелин», с этого момента в мире началась эпоха дирижаблестроения
2 июля 95 лет исполняется Пьеру Кардену — французскому модельеру итальянского происхождения, основателю и владельцу одноименной модной марки. Свою карьеру молодой Карден начинал как театральный художник и лишь позднее занялся дизайном одежды. На фото: модельер за работой во время подготовки весенне-летней коллекции 1987 года в Париже