2 июля 95 лет исполняется Пьеру Кардену — французскому модельеру итальянского происхождения, основателю и владельцу одноименной модной марки. Свою карьеру молодой Карден начинал как театральный художник и лишь позднее занялся дизайном одежды. На фото: модельер за работой во время подготовки весенне-летней коллекции 1987 года в Париже