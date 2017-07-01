По меньшей мере 25 человек стали жертвами стрельбы в городе Литл Рок штата Арканзас сегодня утром. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Уточняется, что перестрелка произошла в ночном клубе, где проходил рэп-фестиваль. По словам шефа полиции, из оружия стреляли несколько человек, однако данный инцидент не является террористическим актом. Вероятно, стрельба была открыта посетителями клуба в результате ссоры. В 11-секундном видео, опубликованном на сайте телеканала, слышно по меньшей мере 24 выстрела.

Отмечается, что в результате инцидента погибших нет. В Twitter-аккаунте полиции сообщается, что все 17 потерпевших живы, среди них 16-летний подросток. Точно известно о еще троих пострадавших в результате образовавшейся давки.

Отмечается, что в столице штата в течение недели неизвестные стреляют из автомобилей, однако нет никаких подтверждений, что данные инциденты могут быть связаны.