Проект летающего автомобиля DR-7 представила американская компания ​DeLorean Aerospace. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Сообщается, что данная модель будет выглядеть как ховербайк длиной около 6 м. Аппарат сможет взлетать вертикально и перевозить двух пассажиров.

Согласно проекту машина сможет разгоняться до 386 км/ч, а крейсерский полет в воздухе выполнять на скорости 240 км/ч. В носовой части и на корме автомобиля будет расположено по одному поворотному вентилятору, которые после взлета смогут поворачиваться на 90 градусов. Двигатели также будут имеют поворотную функцию, что позволит автомобилю маневрировать в любом направлении, без разворотов.