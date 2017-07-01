Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения между Россией и Бахрейном о выдаче преступников. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Договор о взаимовыдаче преступников был подписан в мае 2016 года в Москве. В рамках этого соглашения стороны обязуются выдавать друг другу лиц, которые находятся на территории одной из стран, и в отношении которых ведется уголовное расследование. Также преступники должны будут выдаваться по запросу властей РФ или Бахрейна для исполнения приговора.

«Соглашением определяются условия, при которых осуществляется выдача лиц, совершивших преступления, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о выдаче и порядок их исполнения. Федеральный закон принят Государственной думой 16 июня 2017 года и одобрен Советом Федерации 28 июня 2017 года», — говорится в подписанном президентом законе.