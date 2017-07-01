С военного склада в Португалии были украдены оружие и боеприпасы. Об этом сообщает местный телеканал «Антенна-3».

По имеющимся данным, склад находится в районе муниципалитета Танкуш, в центральной части страны. Уточняется, что пропали патроны, 120 гранат и четыре гранатомета, а также взрывчатые вещества. По версии следствия, все украденные предметы могут быть использованы неизвестными для организации и проведения терактов. В связи с данной информацией посольство США в Лиссабоне повысило уровень тревоги вплоть до 4 июля (День независимости США).

Ранее агентство Reuters сообщало, что о пропаже власти страны сообщили в Интерпол и Европол.