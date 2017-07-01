Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о химатаке в Сирии основан на информации террористов, которая была передана Турции, заявили в сирийском МИДе.

Миссия ОЗХО, проводившая расследования о химатаке в поселении Хан-Шейхун, ранее подтвердила применение в Сирии запрещенного газа зарин.

«Факты организации основаны на показаниях террористов, предоставленных в Турции, что показывает отсутствие даже минимума для обнародования правды. Свидетели, которых вызвали из Хан-Шейхуна в Турцию, выполняли поручения тех, кто им заплатил и арендовал их совесть, чтобы те, в свою очередь, дали показания, выгодные только Турции и ее союзникам-террористам», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Сирии.

В апреле сирийская оппозиция обвинила правительство Башара Асада в применении химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. В результате произошедшей химатаки погибли около 80 человек и 200 пострадали.

Власти Сирии отвергли подобные обвинения и возложили всю ответственность на боевиков и их соратников. Правительство страны заявило, что никогда не использовало химоружие и весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.