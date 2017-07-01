Государственная пограничная служба Украины запретила на три года въезд в страну певице Бьянке из-за посещения Крыма без согласования с властями в Киеве.

Информацию об этом распространили СМИ со ссылкой на пресс-секретаря ведомства по охране границы.

«Да, действительно, подтверждаю», — цитирует его «РИА Новости».

Напомним, что на Украине действует закон, согласно которому Крым, добровольно вошедший в состав РФ, считается оккупированной территорией и для его посещения необходимо обращаться в Киев.