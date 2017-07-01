«Тур де Франс-2017»
В этом году «Тур де Франс» пройдет по территории четырех стран: Германии, Бельгии, Люксембурга и Франции
Найро Кинтана (Колумбия) из команды Movistar пожимает руку болельщику во время тренировочного заезда перед стартом основной гонки
Сильвен Шаванель (Франция), выступающий за команду Direct Energie, во время тренировки перед началом гонки
Главное велосипедное событие года стартовало 13-километровой гонкой на время по улицам одного из крупнейших городов Западной Германии — Дюссельдорфа
Василий Кириенко (Белоруссия) из команды Team Sky во время первого этапа гонки
Филипп Жильбер (Бельгия), выступающий за команду Quick-Step Floors
Общая протяженность маршрута в этом году составляет 3540 км. Гонка проходит через пять горных массивов — Вогезы, Юру, Пиренеи, Центральный Массив и Альпы
Тьягу Машаду (Португалия), выступающий за команду Katusha-Alpecin