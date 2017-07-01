Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил легализацию однополых браков в Германии с последним днем Помпеи и призвал укреплять институт семьи.

Накануне власти Германии приняли закон об однополых браках, который позволяет людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией регистрировать свои отношения и усыновлять детей.

«Я прочитал одну новость из бундестага Германии, посмотрел на реакцию зала и подумал, что это последний день Помпеи. Мы убеждены, что, наоборот, нужно стремиться к укреплению института семьи. Альтернативы семье нет и никогда не будет», — глава Чечни в своем аккаунте в Instagram.

Кадыров отметил, что в крепкой здоровой семье растут порядочные, морально устойчивые дети, любящие Родину. А проведенное недавно в Чечне исследование доказывает, что большой процент преступников происходит из неполных или неблагополучных семей.

«Проведенный по моему поручению анализ свидетельствует, что большинство из молодых людей, совершивших за последние годы в Чечне тяжкие преступления, росли в неполноценной семье», — сказал Кадыров.

Также глава Чечни отметил, что власти республики будут принимать все возможные меры для сокращения разводов и восстановления разрешенных ранее семей.