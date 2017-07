Десятки тысяч человек вышли на центральные улицы Лондона с требованием отставки правительства консерваторов во главе с премьер-министром Терезой Мэй. Об этом сообщает ТАСС.

Акция протеста была организована инициативной группой «Народное собрание против жесткой экономии» и получила название Not one day more («Ни днем больше»). Митингующие прошли по маршруту: головной офис телерадиовещательной корпорации BBC — Риджент-стрит — Трафальгарская площадь — Уайтхолл, где расположены главные правительственные учреждения Соединенного Королевства. Отмечается, что около резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит участники демонстрации скандировали имя лидера Лейбористской партии Джереми Корбина в ритме песни Seven Nation Army американской рок-группы The White Stripes. Около Парламентской площади собравшиеся почтили минутой молчания память жителей жилого дома Grenfell Tower, погибших в пожаре. Уточняется, что жертвами возгорания стали по меньшей мере 80 человек, процесс идентификации погибших еще не завершен.

«Grenfell Tower символизирует всё то плохое, что происходит в нашей стране с момента навязывания нам мер жесткой экономии», — сказал «теневой» министр финансов Лейбористской партии Джон Макдоннелл. Он пообещал помочь всем погорельцам и расселить их в том же районе.