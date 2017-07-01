Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий ФСО защищать персональные данные находящихся под госохраной лиц.

Документ выложен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону ФСО сможет «принимать меры по защите персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей», говорится на сайте.

Помимо этого, ведомство получает возможность временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах передвижения охраняемых лиц и безвозмездно использовать аэропорты, речные и морские пристани.