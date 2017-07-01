В Подмосковье фура наехала на двух сотрудников ДПС, потерпевшие получили травмы. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Отмечается, что инцидент произошел в районе деревни Фоминское на трассе А-108, когда водитель фуры сдавал назад. Пострадавшие госпитализированы, их состояние уточняется.

«На трассе А-108 рязано-каширского направления грузовой автомобиль совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль ДПС», — цитирует агентство собеседника.

На данный момент уточняются обстоятельства происшествия, на месте работают сотрудники полиции.