Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения, отменяющие ценз оседлости для кандидатов в сенаторы, которые имеют генеральские звания. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Изменения будут внесены в ст. 2 Федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания РФ». При этом требование о постоянном проживании на территории региона не распространяется на кандидатов, которые имеют воинское звание высшего офицерского состава или специальное звание высшего начальствующего состава, либо звание государственного советника юстиции.

В сопроводительных документах к закону отмечается, что высший офицерский и руководящий состав может направляться в длительные служебные командировки при прохождении службы в различных субъектах РФ.

Ранее в апреле депутаты Ярославской областной Думы предложили ввести ценз оседлости для губернаторов. Срок обязательного проживания в регионе должен был составить пять лет. По мнению депутатов, такое предложение позволило бы главам городов и регионов уменьшить количество времени, которое тратится на знакомство с особенностями территории и избежать принятия неэффективных решений.