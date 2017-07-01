Министр иностранных дел Сергей Лавров назначен главой российской делегации на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, следует из распоряжения президента России Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В составе делегации также присутствуют замглавы МИД России Геннадий Гатилов и заместитель министра иностранных дел Василий Небензя, глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий, а также глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Министерству иностранных дел было поручено «утвердить состав советников и экспертов, а также состав необходимого технического персонала».

Документ вступает в силу со дня его подписания.