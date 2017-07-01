Футбольный клуб «Зенит» договорился с итальянской «Ромой» о переходе аргентинского полузащитника Леандро Паредеса в состав сине-бело-голубых. Об этом сообщается на официальном сайте «Зенита».

Отмечается, что контракт с полузащитником подписан на четыре года.

Леандро Паредес — воспитанник команды «Бока Хуниорс», вместе с которой выигрывал Кубок Аргентины и чемпионат страны.

В 2014 году 24-летний футболист подписал соглашение с «Ромой», откуда в сезоне-2015/16 уходил в аренду в «Эмполи».

В июне 2017 года дебютировал за национальную сборную Аргентины. Аргентинец выступает на позициях центрального и опорного полузащитника.