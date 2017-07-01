В шести областях Центрального федерального округа было нарушено энергоснабжение из-за непогоды. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС.

Также отмечается, что пять регионов ЦФО были подвержены ливням и порывистому ветру. Произошли отключения в электрических сетях 35–110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6–10 кВ.

«Воздействию непогоды подверглись 11 областей Центрального федерального округа, в шести из них было нарушено энергоснабжение — в Московской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Владимирской, Калужской областях», — сказано в сообщении.

На данный момент в полном объеме удалось восстановить энергоснабжение в Московской, Липецкой, Рязанской, Тульской областях. Для восстановительных работ были привлечены аэромобильные группировки Ногинского спасательного центра, центра спасательных операций особого риска «Лидер», аэромобильного отряда «Центроспас» и Тульского спасательного центра в Ефремове.