Президент США Дональд Трамп заявил, что рад «разоблачению CNN», назвав журналистику телеканала лживой и низкопробной.

«Мне очень приятно видеть, что CNN наконец разоблачили как распространителя лживых новостей и мусорной журналистики. Самое время!» — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

I am extremely pleased to see that @CNN has finally been exposed as #FakeNews and garbage journalism. It's about time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 июля 2017 г.

Этот твит последовал после публикации CNN материала, в котором утверждалось, что американский финансист Энтони Скарамуччи имеет связи с Россией и встречался с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

При этом в статье утверждалось, что разведка США начала расследование, чтобы выяснить, договаривался ли Скарамуччи с Дмитриевым о смягчении антироссийских санкций.

После публикации РФПИ указал на ряд недостоверностей и попросил CNN их скорректировать. Однако изменений в материал телекомпания вносить не стала, а вскоре удалила его как «несоответствующий редакционным стандартам» и извинилась перед американским финансистом.