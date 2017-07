Президент США Дональд Трамп заявил, что рад «разоблачению CNN», назвав журналистику телеканала лживой и низкопробной.

«Мне очень приятно видеть, что CNN наконец разоблачили как распространителя лживых новостей и мусорной журналистики. Самое время!» — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

I am extremely pleased to see that @CNN has finally been exposed as #FakeNews and garbage journalism. It's about time!