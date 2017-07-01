Турнир по самбо, собравший лучших спортсменов Азии, 30 июня стартовал в Ташкенте. Сборная Узбекистана стала рекордсменом первого дня соревнований, завоевав девять наград высшей пробы.

На втором месте расположилась команда Казахстана, ставшая обладательницей семи золотых медалей. По два золота в активе сборных Таджикистана и Туркменистана, одно — у Киргизии.

Турнир, проходящий при поддержке «Роснефти», продлится до 2 июля.

Напомним, на недавнем чемпионате Европы по самбо в Минске успешнее всех выступили женская и мужская сборные России.