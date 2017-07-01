В ситуации, когда спорные международные вопросы всё чаще решаются силовыми методами, Белоруссия вынуждена укреплять свою оборонную мощь. Президент республики Александр Лукашенко заявил об этом, выступая 1 июля на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Беларуси, сообщается на сайте главы государства.

В мире один за другим вспыхивают очаги напряженности, терроризм достигает некогда самых благополучных стран, а среди отдельных государств прочно укоренилось стремление решать спорные международные вопросы с помощью силовых методов, отметил Лукашенко.

«Всё это вынуждает нас всемерно укреплять оборонную мощь Беларуси и развивать военно-промышленный комплекс», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, несмотря на то что укрепление обороны — недешевое и непростое дело, сегодня всё делается для того, чтобы армия Белоруссии стала еще более современной и сильной.

«На равных разговаривают только с теми государствами, которые способны за себя постоять», — добавил Лукашенко.