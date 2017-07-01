В Алтайском крае восстановили электроснабжение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе энергоснабжающей организации — филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго».

«В пиковый момент отключения без энергоснабжения остались 94 тыс. человек, включая жителей города Барнаула. Только в Ребрихинском районе есть небольшая проблема — там обнаружили сваленное дерево, которое упало на линию 100 кВт, его убирают и электроснабжение там восстановят. По нашим сетям все потребители запитаны, есть локальные моменты, но это к местным территориальным сетевым организациям», — цитирует агентство собеседника.

На данный момент в Барнауле еще остались локальные нарушения на сетях, когда их будут ликвидировать, неизвестно. Также не уточняется количество неподключенных к электросети жителей.

Ранее сообщалось, что из-за сильной грозы более 40 000 жителей Барнаула, а также несколько населенных пунктов Алтайского края остались без электричества.