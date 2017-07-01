Художник «Ленфильма» Владимир Светозаров скончался на 69-м году жизни.

Информацию об этом разместили на официальном сайте киностудии.

«С прискорбием сообщаем, что на 69-м году жизни скончался наш товарищ, замечательный художник Владимир Светозаров», – цитирует сообщение ТАСС.

В «Ленфильме» напомнили, что Светозаров участвовал в создании таких картин, как «Собачье сердце», «Кукушка», «Идиот», «Мастер и Маргарита».

Коллеги вспоминают его, как скромного и веселого человека, ценившего в людях моральную и нравственную чистоту помыслов.