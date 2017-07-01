Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии Дня независимости республики заявил, что только народ является творцом независимости. Об этом сообщили в пресс-службе главы Белоруссии.

Лукашенко отметил, что идея национального государства живет в республике на протяжении всех поколений белорусов.

«Каждый непростой период обогащал эту идею своим содержанием, сохранял и укреплял ее, давал силы для нового этапа развития. Были мужественные, порой утопичные попытки самоопределения. Некоторые деятели, одухотворенные высокими идеями, так и не поняли, что независимость и свободу войска кайзеровской Германии не принесут никогда. Ее творцом может быть только сам народ, его воля, коллективный разум и лидеры», — сказал Лукашенко выступая на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии.

Также глава государства отметил важность создания Белорусской ССР для развития страны.

«Несмотря на то что это политико-территориальное образование в составе Советского Союза не было по-настоящему суверенным государством, оно имело многие атрибуты белорусской государственности. Впоследствии на этой основе был сформирован каркас независимой Белоруссии», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что развитие Белоруссии было прервано агрессией нацистской Германии.

«Признавая судьбоносную роль освобождения страны от фашистских захватчиков, мы приурочили главный государственный праздник — День независимости — именно к 3 июля», — подчеркнул президент.