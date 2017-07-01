На годовом собрании акционеров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам работы компании в 2016 году. Об этом сообщается на сайте ОАК.

«Акционеры проголосовали за то, чтобы не выплачивать дивиденды и вознаграждение членам совета директоров в связи с отсутствием у общества чистой прибыли», — сказано в сообщении.

Последний раз ПАО «ОАК» выплачивало дивиденды за 2014 год из расчета 0,0020 рубля на одну акцию, в общей сложности 465 млн рублей.

По данным агентства «Интерфакс», чистый убыток корпорации по МСФО в 2016 году составил 4,481 млрд рублей, по РСБУ — 3,161 млрд рублей. Такие показатели в компании объяснили отрицательным сальдо курсовых разниц (3,7 млрд рублей), сложившимся в рамках финансирования проекта российско-индийского многоцелевого транспортного самолета, а также созданием резерва под обесценение финансовых вложений (1,3 млрд рублей).