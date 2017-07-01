Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.

«По инициативе катарской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Стороны обсудили взаимоотношения Катара с рядом других стран. В ходе разговора российский президент подчеркнул важность политических и дипломатических усилий в преодолении сложившейся ситуации в Ближневосточном регионе.

Лидеры России и Катара также обсудили будущее сотрудничества, в том числе в энергетической сфере.

Ранее состоялись телефонные переговоры Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой.