Российский ученый Владимир Коваль считает, что Тунгусский метеорит упал в Красноярском крае в 150 км от эпицентра взрыва.

Об этом в субботу, 1 июля, заявили СМИ со ссылкой на слова исследователя.

«Но далее метеорит, грубо говоря, отскочил от тропосферы на высоте 15–20 км и упал в 100–150 км северо-западнее от эпицентра взрыва», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Он предполагает, что метеорит вошел в атмосферу Земли под углом 15 градусов, а взрыв, который видели очевидцы, был высвобождением энергии из-за столкновения с воздухом.