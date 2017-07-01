Мужчина, напавший с ножом на жену и двух своих детей, арестован. Об этом в субботу сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Невского районного суда Санкт-Петербурга.

В ночь на 30 июня пьяный мужчина набросился с ножом на членов семьи, ранив жену, 16-летнего сына и 12-летнюю дочь.

Женщина скончалась, мальчик с ранением спины переведен из реанимации в палату, девочка находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

По данным уполномоченного, семья была благополучной.

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило в отношении мужчины уголовное дело.